БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2018 года международные резервы Казахстана увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,45 процента, составив 90,356 миллиарда долларов. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, передают во вторник казахские СМИ.

При этом за март 2018 года международные резервы Казахстана уменьшились на 0,005 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным банка, объем валовых международных резервов Казахстана в марте увеличился на 0,28 процента (в январе-марте 2018 года - на 1,09 процента), до 31,08 миллиарда долларов, в том числе объем чистых международных резервов вырос на 0,3 процента (в январе-марте 2018 года - на 1,1 процента), до 30,565 миллиарда долларов.

Объем активов Национального фонда Казахстана составил 59,276 миллиарда долларов, уменьшившись на 0,15 процента. Объем активов в свободно конвертируемой валюте составил 17,882 миллиарда долларов, продемонстрировав в предыдущем месяце снижение на 0,45 процента (с начала этого года - на 2 процента). Объем активов в золоте увеличился на 1,28 процента, до 13,198 миллиарда долларов.

«На денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность, которая в целях ограничения проинфляционного давления изымается преимущественно выпуском нот. На 13 апреля чистое изъятие ликвидности Национальным банком составило 3 триллиона тенге. Объем краткосрочных нот в обращении с начала года увеличился на 30,2 процента и составил 4,1 триллиона тенге. Доходность по нотам в апреле, в зависимости от срочности, складывалась в диапазоне 8,45-8,57 процента», - сказал Акишев.

Он добавил, что объем открытой позиции Национального банка по операциям прямого РЕПО составил 113 миллиардов тенге, по операциям обратного РЕПО – 183 миллиарда тенге, банковских депозитов в Национальном банке – 156 миллиардов тенге. Ставка TONIA формируется ближе к нижней границе процентного коридора базовой ставки. По итогам 13 апреля она составила 8,58 процента.



Официальный курс на 17 апреля составил 330 KTZ/USD.

(Автор: Али Мустафаев)

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