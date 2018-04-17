В Узбекистане создают гидропонные теплицы по южнокорейской технологии

С работой новых современных гидропонных теплиц, организуемых по южнокорейской технологии на 100 гектарах площадей в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области, президент Узбекистана ознакомился в ходе недавнего визита в этот регион, передают Новости Узбекистана.

Как отмечено в официальном сообщении, здесь намечено заготавливать и экспортировать ежегодно продукцию на 50 миллионов долларов.

Напомним, что в сентябре 2017 года в порядке эксперимента в Сырдарьинской области в виде совместного предприятия «Век cluster» в республике был создан первый многопрофильный хлопково-текстильный кластер с участием британских компаний «TRONTEX LP» и «GRATUM TRADING LP».

Ему выделено 18 тысяч гектаров (13 тысяч гектаров в Мирзаабадском и 5 тысяч гектаров - в Хавастском районах) орошаемых земель для выращивания хлопка-сырца и других сельскохозяйственных культур.

СП, в частности, разрешено самостоятельно размещать селекционные сорта хлопчатника с учетом зональных условий, внедрения научно обоснованных севооборотов, водосберегающих и ресурсосберегающих технологий.

Производимый сельхозорганизацией хлопок-сырец используется исключительно для дальнейшей глубокой переработки СП ООО «Век cluster» и входящими в его состав организациями.

При этом СП ООО «Век cluster» осуществляет взаиморасчеты с работниками фермерских хозяйств на отведенных ему земельных участках на основе трудовых договоров по принципу справедливой оплаты за труд и социальной поддержки.

Ему также предоставлено право экспортировать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью по ценам, формируемым на рынках сбыта.

При совместном предприятии планируется организовать научно-практический центр по выращиванию, переработке и исследованию растений, отмечено в сообщении. Здесь будут действовать лаборатории по анализу состояния почв, биотехнологиям и защите растений, селекции и семеноводству хлопчатника, семеноводству бахчевых и овощных культур, генетике растений. Центр будет нацелен на увеличение производства сельхозпродукции, обеспечение продовольственной безопасности страны.

Хлопково-текстильные кластеры в Узбекистане создаются для сокращения роли государства в сельскохозяйственном производстве, стимулирования привлечения прямых инвестиций, внедрения эффективных методов выращивания хлопка- сырца и других культур, а также повышения производительности и оплаты труда в аграрном секторе.

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