Узбекистан и Иран обсудили запуск новых транспортных коридоров

17 апреля 2018 10:53 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В КНДР послы России, Ирана и Палестины встретились с коллегой из Сирии
Россия 10:28
В Узбекистане создают гидропонные теплицы по южнокорейской технологии
Бизнес 10:21
Таджикистан и Иран обсудили экономическое сотрудничество
Таджикистан 10:05
Ташкент внёс наибольший вклад в формирование ВВП Узбекистана
Бизнес 09:34
Узбекистан и Таджикистан обсудили региональную безопасность
Узбекистан 09:25
В Узбекистане переименован один из основных комитетов парламента
ИКТ 08:59
В Узбекистане участники Второй мировой получат по 5 млн сумов
Узбекистан 16 апреля 21:12
Реформы в Узбекистане способствуют ведению бизнеса в стране - российская компания (Эксклюзив)
Бизнес 16 апреля 20:22
Доходы населения Узбекистана в I квартале от операций с собственностью выросли почти на 40%
Бизнес 16 апреля 19:50
Число малых промышленных зон в Узбекистане выросло вдвое
Бизнес 16 апреля 19:09
Японская компания планирует наладить в Узбекистане производство бензина из газа
Энергетика 16 апреля 17:53
Узбекистан планирует привлечь всемирно известные спортивные бренды
Бизнес 16 апреля 16:54
Узбекистан и Россия планируют создать совместный телеканал
ИКТ 16 апреля 16:00
Узбекистан может закупить самолёты Bombardier в кредит
Бизнес 16 апреля 15:13
Узбекистан и Таджикистан планируют возобновить автобусное сообщение в мае
Бизнес 16 апреля 14:15
На РФБ «Тошкент» заключено более 550 сделок
Бизнес 16 апреля 13:35
Thales и Узбекистан намерены сотрудничать в разработке спутников
ИКТ 16 апреля 13:04
Узбекистан намерен обновить автобусный парк
Бизнес 16 апреля 12:29