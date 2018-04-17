В Азербайджане учреждена Региональная ассоциация провайдеров кредитной информации (ФОТО) (версия 2)

17 апреля 2018 12:00 (UTC+04:00)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 10:05)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждена Региональная ассоциация провайдеров кредитной информации.

Документ о создании ассоциации во вторник в Баку подписали главы кредитных бюро и организаций шести стран - Азербайджана, Грузии, Украины, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Ожидается, что в будущем к ассоциации присоединятся кредитные бюро Беларуси и Молдовы.

Как сообщил журналистам на полях мероприятия исполнительный директор Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Ибрагим Алышов, учреждение ассоциации именно в Баку свидетельствует о его значимости, как финансового центра региона.

“На Южном Кавказе и а Центральной Азии Азербайджан начал играть транзитную роль. Обычно мы привыкли, что Азербайджан является региональным центром, когда речь идет о сфере энергетики, но радует, что теперь мы также начинаем играть роль финансовый центра региона”, - сказал Алышов, подчеркнув, что все эти процессы являются логическим результатом комплексных реформ, проводимых под руководством главы государства.

Алышов также напомнил, что в этом году Баку впервые попал в “Индекс глобальных финансовых центров 2018”, куда вошли 100 главных финансовых центров мира.

Что касается деятельности самой ассоциации, то, по мнению Алышова, она сыграет стабилизирующую роль на финансовых рынках стран-участниц, поможет упростить обмен информацией между странами и прозрачность кредитных данных.

Отметим, что в Азербайджане с марта действует первое частное кредитное бюро, в создании которого принимали участие Международная финансовая корпорация (IFC) и Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Формирование кредитных историй заемщиков в Азербайджане началось с 2005 года после создания Службы централизованного кредитного реестра (ЦКР). Реестр охватывает весь спектр информации о банках, небанковских кредитных организациях, заемщиках, владельцах крупных пакетов участия в капитале заемщиков, кредитах и залогах по ним.

Частное кредитное бюро, в свою очередь, содержит больше информации по сравнению с Централизованным кредитным реестром и охватывает большее число заемщиков. В бюро будет поступать информация не только от банков, но и страховых и лизинговых компаний, коммунальных учреждений, мобильных операторов и т.д.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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