Крупные предприятия Кыргызстана получат поддержку Российского-Кыргызского фонда развития

17 апреля 2018 11:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У крупных предприятий Кыргызстана, желающих получить финансирование Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР), появилась возможность получить техническую поддержку в виде консультационных услуг на грантовой основе, сообщает пресс-служба РКФР.

Техническая поддержка включит в себя консультации высококвалифицированных специалистов, которые помогут предпринимателям подготовить документы на получение кредита.

“Эти шаги необходимы, чтобы масштабные проекты соответствовали международным стандартам ведения бизнеса. В результате будут поддержаны крупные предприятия в приоритетных секторах экономики”, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Грантовая помощь предпринимателям будет оказана в рамках подписанного документа между РКФР и Программой развития ООН в Кыргызстане (ПРООН) по проекту «Укрепление потенциала для финансирования устойчивого развития в регионе СНГ».

Кыргызстан также получил средства в размере 480 тысяч долларов от трастового фонда Россия – ПРООН, созданного в 2015 году в целях содействия партнерам России, в первую очередь на пространстве СНГ, в достижении устойчивого социально-экономического развития.

(Автор: Али Мустафаев)

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