Азербайджан облегчит налогообложение бизнеса (ФОТО) (версия 2)

17 апреля 2018 12:56 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусматривается облегчение налоговой нагрузки на малые и средние предприятия (МСП), сказал журналистам во вторник министр по налогам Микаил Джаббаров.

По его словам, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в последние месяцы ведется работа в направлении усовершенствования законодательства, регулирующего налоговую сферу, в первую очередь налогового кодекса и ряда других законодательных актов.

"Основная цель этого в значительной степени облегчить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес и улучшить налоговое администрирование и, таким образом поддержать развитие предпринимательской деятельности в стране. Особенно, как я и отметил, это касается малых и микро бизнеса. Что касается средних и крупных предприятий, то основными направлениями в данном случае являются повышение уровня прозрачности и внутренней отчетности деятельности со стороны этих предприятий, и соответствие требованиям государственного налогового законодательства. Это, в свою очередь, станет гарантией с одной стороны их конкурентоспособности, а с другой - сможет обеспечить стабильность налоговых выплат и заранее четко определять уровень поступлений в госбюджет. Это позволит своевременно реализовывать текущие государственные социальные инфраструктурные проекты", - сказал Джаббаров.

Он также отметил, что с законодательной точки зрения разница между дисциплированными налогоплательщиками и нарушителями будет расти.
"Таким образом, будет создано законодательство и администрирование, позволяющее дисциплированным предпринимателям осуществлять свою деятельность более спокойно и прозрачно", - сказал Джаббаров.

Налоговый кодекс Азербайджана действует с первого января 2001 года.

(Автор: Максим Цурков)

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