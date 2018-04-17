Исследования ученых UNEC: "Совершенствование работ по страхованию сбережений"

БАКУ /Trend/ - Ученые UNEC успешно завершили очередной научно-исследовательский проект, сообщает вуз во вторник.

Ученые кафедры «Финансы и финансовые институты» UNEC подытожили очередные научно-исследовательские проекты. Согласно договору, заключенному между UNEC и Центральным банком, они работали над двумя самостоятельными проектами. Первый проект был на тему «Современные проблемы диверсификации кредитного портфеля», а второй проект на тему «Совершенствование работ по страхованию сбережений».

Обе научно-исследовательские работы осуществлены под руководством заведующего кафедрой «Финансы и финансовые институты», доктора экономических наук, профессора, заслуженного преподавателя Авеза Алекберова.

Следует отметить, что эти проекты являются четвертой хозрасчетной научно-исследовательской работой, выполненной кафедрой «Финансы и финансовые институты» за последние два года.

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