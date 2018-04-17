МВФ прогнозирует рост ВВП Казахстана

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП в Казахстане на уровне 3,2 процента в 2018 году, что превышает аналогичный прогноз, оглашенный в октябре 2017 года на 0,4 процента, говорится в обновленном отчете World Economic Outlook.

Рост ВВП Казахстана в 2019 году ожидается на уровне 2,8 процента. Основным двигателем роста ВВП страны, по данным МВФ в настоящее время является увеличение добычи нефти, однако среднесрочные перспективы роста экономики, при этом остаются на низком уровне.

Согласно данным МВФ, в 2017 году прогноз на рост ВВП страны составлял 4 процента.

Рост потребительских цен в Казахстане в 2018 году прогнозируется на уровне 6,4 процента, а в 2019 году на уровне 5,6 процента. В 2017 году данный показатель составлял 7,4 процента.

Прогноз МВФ на уровень безработицы в Казахстане на протяжении трех лет (с 2017 по 2019 годы) остается на уровне пяти процентов.

Напомним, ранее правительство Казахстана заявило, что ожидает увеличения темпов роста экономики, главным образом в связи со стабильными ценами на нефть на мировом рынке.

С учетом уточненной базы 2017 года номинальный ВВП в 2018 году прогнозируется в объеме 57,2 триллиона тенге, что выше одобренного в августе показателя на 1,3 триллиона тенге.

Реальный рост ВВП ожидается на уровне 3,8 процента (ранее прогнозировались 3,1 процента). ВВП на душу населения увеличится до 9 200 долларов США.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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