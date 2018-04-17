Число ж/д рейсов Баку-Киев может быть увеличено

БАКУ /Trend/ - Частота железнодорожных рейсов Баку-Киев может быть увеличена, написал на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы "Украинских железных дорог" Евгений Кравцов.

По его словам, такой вопрос может быть рассмотрен в случае большого спроса на этот рейс.

"Надеемся, что удобство этого маршрута оценят пассажиры. Если спрос будет расти - рассмотрим возможность увеличения периодичности курсирования поезда в столицу Азербайджана", - написал Кравцов.

Ранее Trend сообщал, что с 21 апреля 2018 года маршрут пассажирского поезда Баку-Харьков №369-370 будет продлен до станции Киев-Пассажирская.

Таким образом, поезд Баку-Харьков с 21 апреля станет поездом Баку-Киев. Поезд будет проезжать Харьков, Полтаву, Миргород и Лубны.

Из Баку поезд будет выезжать один раз в неделю, по четвергам в 01:35, и прибывать в Киев в понедельник в 11:46 по местному времени. В тот же день, в 14:37, поезд будет возвращаться обратно. В Баку поезд будет прибывать в четверг в 04:10 по местному времени.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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