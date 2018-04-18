Крупный азербайджанский банк создал инвестиционную компанию

БАКУ /Trend/ - Bank BTB создал инвестиционную компанию BTB Kapital, говорится в сообщении, распространенном в среду в ведомственной газете министерства по налогам.

Уставной капитал компании составил 350 тысяч манатов. Официальным представителем компании является Рустам Джафаров.

В настоящее время в Азербайджане действует пять инвестиционных компаний с общим оборотом в 4,3 миллиарда манатов.

Bank BTB действует в Азербайджане с 2010 года.

(Автор: Азад Гасанли)

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