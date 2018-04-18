Регионы Туркменистана и Казахстана налаживают прямые экономические связи

Вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Балканским велаятом Туркменистана и Мангистауской областью Республики Казахстан были вынесены на повестку дня состоявшейся сегодня в Национальной туристической зоне «Аваза» встречи, в которой приняли участие представители государственных структур, промышленных и деловых кругов, деятели культуры дружественных стран.

Для участия в форуме, организованном в рамках реализации соответствующего Соглашения, подписанного в 2014 году между администрациями прикаспийских регионов двух государств, в город Туркменбаши прибыла большая делегация, во главе с акимом Мангистауской области Е.Тугжановым.

В её состав вошли руководители и ведущие специалисты различных управлений и департаментов – индустриально-инновационного развития, государственных доходов, предпринимательства и торговли, туризма, физической культуры и спорта, культуры, Секретариата Ассамблеи народа Казахстана, историко-краеведческого музея, областной филармонии, главы администраций города Актау и Каракиянского района, а также депутаты областного маслихата, представители более 30 крупных предприятий и компаний, предпринимательских структур, средств массовой информации.

В их числе – Акционерные общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «КАСПИЙ», Специальная экономическая зона «Морпорт Актау», Международный аэропорт Актау, «Мангистаумунайгаз» и «КазАзот», ТОО «Порт Курык», Актауский трансформаторный завод, мукомольный комбинат «Аскар», Актауская кондитерская фабрика, Бейнеуский зерновой комбинат, «АктауКерамзит», «МАЭК-Казатомпром» Региональная палата предпринимателей «Атамекен», «Zhamal-ai Ltd», ТОО «Берекет-Ф» и многие другие.

Открывая форум, его участники с удовлетворением отметили высокий уровень межгосударственных отношений, основанных на многовековой исторической, культурной и духовной близости двух братских народов. Сегодня сотрудничество Туркменистана и Казахстана наполняется качественно новым содержанием, чему во многом способствуют активизировавшиеся двусторонние контакты на всех уровнях. Мощный импульс развитию межгосударственного диалога на его современном этапе придали договорённости между Президентами Гурбангулы Бердымухамедовым и Нурсултаном Назарбаевым, нацеленные на всемерное углубление плодотворного взаимодействия соседних стран по широкому спектру направлений.

В ходе нынешней встречи казахстанским партнёрам были представлены перспективы быстро развивающегося рынка Туркменистана, располагающего богатыми природными ресурсами и огромным экономическим потенциалом, а также масштабные проекты, в том числе в области индустриализации, импортозамещения, наращивания объёмов производства востребованной на мировых рынках продукции, которые успешно осуществляются и запланированы к реализации в Приморье. Особое внимание было уделено предпринимаемым на государственном уровне мерам стимулирования отечественных товаропроизводителей и зарубежных инвесторов.

Казахстанские бизнесмены, представляя свои компании, подчёркивали готовность к активному участию в совместных проектах национального и регионального значения, благоприятные условия для которых создаёт взаимодополняемость экономик Балканского велаята и Мангистауской области.

Выступавшие отмечали, что Туркменистан и Казахстан, расположенные на пересечении современных транснациональных маршрутов, соединяющих страны Европы и Азии, стремятся максимально реализовать открывающиеся возможности в целях укрепления взаимовыгодных торгово-экономических связей, отвечающих интересам не только двух дружественных стран, но и устойчивого развития всего региона. Одним из ярких примеров тому служит стальная магистраль Казахстан-Туркменистан-Иран, ставшая важным звеном возрождаемого сегодня Великого Шёлкового пути.

В рамках обмена мнениями о состоянии и перспективах двусторонних торгово-экономических отношений прозвучали конкретные предложения по диверсификации традиционного сотрудничества на таких приоритетных направлениях, как топливно-энергетический сектор, транспортно-коммуникационная сфера, производство строительных материалов, торговля, сельское хозяйство, текстильная, химическая и пищевая промышленность и др.

Участники встречи отмечали необходимость неуклонного совершенствования действующей договорно-правовой базы, укрепления сотрудничества за счёт наращивания торгово-экономических связей, увеличения объёмов экспортно-импортных операций, расширения номенклатуры поставляемых товаров и оказываемых друг другу услуг. Действенным механизмом сближения бизнес-структур должны стать организуемые на систематической основе выставки, ярмарки, конференции, деловые форумы.

Поблагодарив туркменскую сторону за оказанный радушный приём и прекрасную организацию деловой встречи, члены казахстанской делегации выразили уверенность, что достигнутые договорённости послужат углублению и укреплению конструктивного межгосударственного диалога.

Достижения товаропроизводителей Туркменистана и Казахстана наглядно продемонстрировала совместная выставка, в экспозиции которой, в частности, была представлена продукция Туркменбашинского нефтеперерабатывающего завода, производственного объединения «Гарабогазсульфат», работающих в Балканском велаяте частных и государственных строительных, агроперерабатывающих, швейных, кондитерских предприятий и т.д.

Более конкретное обсуждение интересных совместных проектов и дальнейших направлений взаимодействия состоялось в ходе двусторонних встреч гостей с представителями хякимлика города Туркменбаши, отраслевых министерств и ведомств, предпринимателями Туркменистана.

Казахстанская делегация также ознакомилась с ходом строительства нового Международного морского порта города Туркменбаши и работой комплекса по разведению осетровых, производству рыбы, икры и рыбной продукции открытого акционерного общества «Хазар балык», действующего в административном центре этрапа Туркменбаши.

Сегодня в спорткомплексе «Аваза» также был проведён товарищеский матч по мини-футболу, в котором приняли участие балканские спортсмены и молодёжная футбольная команда «Мангистау».

В культурно-спортивном комплексе ТКНПЗ состоялся большой совместный концерт фольклорных коллективов, эстрадных артистов, исполнителей народной музыки и песен Туркменистана и Казахстана. Здесь же была организована выставка народно-прикладного искусства народов двух дружественных стран.

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