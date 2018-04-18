В Азербайджане в 2018 году заработает 15 агропарков (версия 2)

18 апреля 2018 14:26 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:39)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Азербайджане планируется ввод в эксплуатацию 15 агропарков, сообщил в среду на пресс-конференции исполнительный директор Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) Ширзад Абдуллаев.

"По трем агропаркам уже завершен первый этап работ. Кроме этого в 26 агропарках ведутся строительно-монтажные работы, а еще в 16 агропарках проводится планировка территории", - сказал Абдуллаев.

Глава НФПП отметил, что в целом работа по созданию в Азербайджане агропарков протекает высокими темпами.

"Всего в 30 районах страны планируется создание 45 агропарков, общей площадью 191,8 тысячи гектаров. В этом направлении большую поддержку оказывает государство. Всего в создание агропарков на сегодняшний день было вложено 311,8 миллиона манатов государственных средств, на создание 15 агропарков было выделено 107,6 миллиона льготных кредитов. Кроме того, 24 проектам на сумму 107,6 миллиона манатов, реализуемым в 14 агропарках были выданы документы поощрения инвестиций", - отметил Абдуллаев.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Государство поддержит производителей хлопка и табака в Азербайджане
Бизнес 12:28
В Азербайджане в 2018 году заработает 15 агропарков
Бизнес 11:39
В Азербайджане за I квартал выдано свыше 50 млн манатов льготных кредитов
Бизнес 11:28
Азербайджанский бизнес освоил около 30% льготного финансирования на 2018 год
Бизнес 30 марта 17:31
В Азербайджане могут расширить объемы льготного кредитования бизнеса (Эксклюзив)
Бизнес 11 марта 07:07
Азербайджанский банк планирует увеличить кредитный портфель по проектам ABAD
Бизнес 6 марта 17:11
В Азербайджане могут расширить объемы льготного кредитования бизнеса (Эксклюзив)
Бизнес 6 марта 15:17
Проекты ликвидированного DemirBank по линии Нацфонда поддержки предпринимательства будут переданы другим банкам
Бизнес 6 марта 14:42
Государство поддержит производителей сахарной свеклы в Азербайджане
Бизнес 6 марта 13:46
В Азербайджане расширяется доступ малого бизнеса к льготному кредитованию
Бизнес 6 марта 11:44
Азербайджанский бизнес освоил почти 20% льготного кредитования на 2018 год (ФОТО)
Бизнес 6 марта 11:36
Продолжается выдача льготных кредитов азербайджанским бизнесменам
Бизнес 28 февраля 14:49
В одном из районов Азербайджана будет создано предприятие по переработке меда
Бизнес 26 февраля 16:33
Азербайджанский бизнес освоил около 12% льготного финансирования на 2018 год
Бизнес 23 февраля 17:19
Объявлен прием инвестпроектов в одном из районов Азербайджана
Бизнес 20 февраля 16:43
Азербайджанский бизнес освоил свыше 10% льготного финансирования на 2018 год
Бизнес 16 февраля 17:22
Объявлен прием инвестпроектов в одном из районов Азербайджана
Бизнес 14 февраля 16:36
В Азербайджане в 2017 году большая часть льготного финансирования пришлась на агробизнес
Бизнес 8 февраля 12:40