В Азербайджане в 2018 году заработает 15 агропарков (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Азербайджане планируется ввод в эксплуатацию 15 агропарков, сообщил в среду на пресс-конференции исполнительный директор Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) Ширзад Абдуллаев.

"По трем агропаркам уже завершен первый этап работ. Кроме этого в 26 агропарках ведутся строительно-монтажные работы, а еще в 16 агропарках проводится планировка территории", - сказал Абдуллаев.

Глава НФПП отметил, что в целом работа по созданию в Азербайджане агропарков протекает высокими темпами.

"Всего в 30 районах страны планируется создание 45 агропарков, общей площадью 191,8 тысячи гектаров. В этом направлении большую поддержку оказывает государство. Всего в создание агропарков на сегодняшний день было вложено 311,8 миллиона манатов государственных средств, на создание 15 агропарков было выделено 107,6 миллиона льготных кредитов. Кроме того, 24 проектам на сумму 107,6 миллиона манатов, реализуемым в 14 агропарках были выданы документы поощрения инвестиций", - отметил Абдуллаев.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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