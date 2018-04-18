Внешнеторговый оборот Таджикистана вырос на треть

Внешнеторговый оборот Таджикистана в первом квартале нынешнего года составил 1,33 миллиарда долларов, передают в среду узбекские СМИ.

Как сообщает Агентство по статистике при президенте Таджикистана, это на 258,5 миллиона долларов или 33,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По данным источника, в январе-марте текущего года республика экспортировала товары на сумму чуть более 243 миллионов долларов. Импорт товаров за этот период составил 790 миллионов долларов.

Торговый баланс сложился отрицательный и составил 547,6 миллиона долларов. За этот период республика имела внешнеторговые отношения с 90 странами мира.

Главными торговыми партнерами страны являлись Россия (228 миллионов долларов), Казахстан (204 миллиона долларов), Китай (130 миллионов долларов), США (108 миллионов долларов), Турция (91 миллион долларов).

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