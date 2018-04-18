Внешнеторговый оборот Таджикистана вырос на треть

18 апреля 2018 14:05 (UTC+04:00)

Внешнеторговый оборот Таджикистана в первом квартале нынешнего года составил 1,33 миллиарда долларов, передают в среду узбекские СМИ.

Как сообщает Агентство по статистике при президенте Таджикистана, это на 258,5 миллиона долларов или 33,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По данным источника, в январе-марте текущего года республика экспортировала товары на сумму чуть более 243 миллионов долларов. Импорт товаров за этот период составил 790 миллионов долларов.

Торговый баланс сложился отрицательный и составил 547,6 миллиона долларов. За этот период республика имела внешнеторговые отношения с 90 странами мира.

Главными торговыми партнерами страны являлись Россия (228 миллионов долларов), Казахстан (204 миллиона долларов), Китай (130 миллионов долларов), США (108 миллионов долларов), Турция (91 миллион долларов).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия, Китай и Казахстан являются главными внешнеторговыми партнёрами Узбекистана
Бизнес 10:37
Туркменистан и Таджикистан развивают стратегическое партнерство
Бизнес 10:32
Узбекистан и Таджикистан лидируют по денежным переводам трудовых мигрантов из России
Бизнес 17 апреля 18:01
Узбекистан и Таджикистан совместно разминируют границу
Узбекистан 17 апреля 15:57
Таджикистан рассчитывает на рост узбекских инвестиций в экономику
Бизнес 17 апреля 11:50
Таджикистан и Иран обсудили экономическое сотрудничество
Таджикистан 17 апреля 10:05
Узбекистан и Таджикистан обсудили региональную безопасность
Узбекистан 17 апреля 09:25
Азербайджан и Таджикистан обсудили вопрос проведения заседания межправкомиссии
Политика 16 апреля 18:21
Таджикистан и Турция обсудили двустороннее сотрудничество
Таджикистан 16 апреля 18:18
Узбекистан и Таджикистан планируют возобновить автобусное сообщение в мае
Бизнес 16 апреля 14:15
Совет МИД ОЭС проведёт заседание в Душанбе
Таджикистан 16 апреля 09:40
В Кыргызстане будут проведены масштабные учения ОДКБ
Кыргызстан 14 апреля 14:59
ЕБРР профинансировал энерго-проект Таджикистана
Бизнес 14 апреля 11:13
Президент Таджикистана может посетить Азербайджан (ФОТО)
Политика 13 апреля 15:57
Узбекистан возобновил поставки газа в Таджикистан
Энергетика 13 апреля 11:42
Глава МИД России посетит Таджикистан
Таджикистан 10 апреля 15:11
Делегация КНДР посетит Таджикистан
Таджикистан 10 апреля 11:42
Россия готова помогать Таджикистану в модернизации армии
Таджикистан 9 апреля 18:02