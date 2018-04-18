Государство поддержит производителей хлопка и табака в Азербайджане (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства Азербайджана (НФПП) планирует расширить поддержку производителям хлопка и табака в стране, сказал в среду на пресс-конференции исполнительный директор НФПП Ширзад Абдуллаев.

По словам главы Нацфонда, в настоящее время НФПП ведет переговоры с небанковской кредитной организацией (НБКО) Aqrarkredit для выдачи производителям хлопка и табака кредитов по сниженной ставке.

"В настоящее время мы выдаем наши кредиты по годовой процентной ставке в шесть процентов, но мы хотим предоставлять предпринимателям еще более дешевые кредиты. С этой целью мы ведем переговоры с Aqrarkredit. В случае их успешного завершения, мы подпишем трехсторонний протокол о намерениях", - сказал Абдуллаев.

Отметим, что в марте текущего года НФПП, Центр упрощенной поддержки семейного бизнеса (ABAD) и Azer Turk Bank подписали подобный протокол о намерениях по сотрудничеству. В рамках протокола НФПП с помощью льготных кредитов поддерживает реализацию инвестиционных проектов малого бизнеса, работающего с ABAD. Azer Turk Bank, в свою очередь, выступает уполномоченным банком, через который эти кредиты с годовой процентной ставкой до четырех процентов предоставляются предпринимателям.

Кроме того, в том же месяце НФПП, Союз производителей сахара Азербайджана и Азербайджанский промышленный банк также подписали протокол о намерениях по сотрудничеству, в рамках которого производителям сахарной свеклы началась выдача кредитов на семь миллионов манатов. Годовая процентная ставка по ним составляет три процента.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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