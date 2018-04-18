Оборот Узбекской товарно-сырьевой биржи в 2018 году значительно вырос

По итогам I квартала 2018 года в АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» заключено сделок на 5,87 триллиона сумов, что на 78 процентов превышает показатель за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщают в среду узбекские СМИ.

В частности, объем биржевых сделок увеличился в два раза и составил 5,5 триллиона сумов.

На платформе биржевой торговли отмечен рост в натуральном выражении по таким товарам, как минеральные удобрения– в 11 раз, дизельное топливо – в 10 раз, прокат черных металлов – в 5 раз, полипропилен – на 24 процента и полиэтилен – на 7 процентов. В структуре реализованных товаров значительную часть рынка заняли химическая и нефтехимическая продукция – 21 процент, строительные материалы – 18 процентов, черный и цветной металл – 15 процентов.

За I квартал 2018 года успешно прошли процедуру листинга с последующим открытием стандартного биржевого контракта заявления по свыше 2,5 тысячи товарным позициям. На валютной торговой площадке были открыты 63 экспортные позиции, такие как полиэтилен, хлопковое волокно, экстракт солодкового корня и сушенные корни солодки, смеси бетонные, цветные металлы, сжиженный газ и петролатум.

Благодаря увеличению объемов и расширению номенклатуры реализуемых биржевых товаров, а также созданию благоприятных условий на бирже зарегистрировано свыше 24 тысяч новых клиентов, что почти 9 раз больше чем в I квартале прошлого года. Предприятия-продавцы получили дополнительный доход за счет формирования на биржевых торгах реальных рыночных цен в размере 918 миллиардов сумов.

Рост оборота электронных торгов также обеспечен за счет активного участия бизнеса в биржевых и аукционных торгах. Так, общий объем сделок, заключенных с участием субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства достиг 2,9 триллиона сумов, что на 31 процент больше чем за I квартал 2017 года. При этом предприниматели приобрели через биржу товарные ресурсы на 2,4 триллиона сумов и реализовали собственную продукцию на 510 миллиардов сумов.

За отчетный период в системе выставочно-ярмарочной торговли заключено 7,1 тысячи сделок на 308,1 миллиарда сумов. Наибольший удельный вес в закупках пришлась на продукцию химической промышленности – 37 процентов, металлопродукцию – 19 процентов и строительные материалы – 7 процентов.

Через валютную торговую площадку и электронный магазин биржи экспортировано отечественной продукции на 23,8 миллиона долларов, рост на – 22 процента. В том числе через биржевые торги на экспорт реализованы хлопок-волокно, доля которых составила 37 процентов, полиэтилен – 31 процент, нефтяной гач и индустриальное масло – по 6 процентов.

За 1 квартал 2018 года через онлайн аукцион продано 734 автомобильных номерных знаков, из них 544 – для физических лиц и 190 – юридическим лицам. Совокупная сумма реализованных государственных номерных знаков превысила 12,1 миллиарда сумов. Средняя стоимость одной сделки за указанный период составила 16,5 миллиона сумов.

В структуре покупателей лидируют владельцы автотранспорта Ташкента и Ташкентской области, доля которых составила 40 процентов. Следующие позиции занимают покупатели Самаркандской и Ферганской областей с долей по 11 процентов, на третьем месте участники торгов Наманганской и Андижанской областей с долей по 6 процентов.

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