Делегация Узбекистана находится с визитом в Пакистане

17 апреля делегация Республики Узбекистан во главе с министром внешней торговли Жамшидом Ходжаевым прибыла в Исламскую Республику Пакистан (ИРП) для организации ряда двухсторонних встреч и обсуждения актуальных вопросов. Об этом сообщают в среду узбекские СМИ со ссылкой на Министерство внешней торговли Республики Узбекистан.

В частности, запланированы встречи в Министерстве сельского хозяйства и продовольственной безопасности, Министерстве торговли и Министерстве иностранных дел ИРП. Кроме того, делегация планирует встретиться с представителями торгово-промышленных палат и руководителями крупных компаний Пакистана, а также провести переговоры в формате В2В с участием деловых кругов ИРП.

В состав узбекской делегации также вошли руководитель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов, ответственные руководители Госкоминвестиции, «Узтекстильпром», «Узсаноатэкспорт», «Узагротехмаш», «Узбекчармпойабзали», Агентства по развитию фармацевтической отрасли и другие.

По итогам визита планируется достижение конкретных результатов.

В январе 2018 г. объем взаимной торговли составил $6,6 млн. (+80,9%), в том числе экспорт – $1,1 млн. (рост в 1,3 раза), импорт – $5,5 млн. (73,9%).

Во взаимной торговле между странами установлен режим наибольшего благоприятствования.

Основные позиции экспорта: бобовые культуры и сушеная плодоовощная продукция, услуги (транспортные и туристические), кожевенное сырье, строительные материалы, х/б пряжа и хлопковое волокно и др.

Основные позиции импорта: лекарственные средства и медицинские изделия, семенной картофель, фрукты (манго), химическая продукция, услуги (туристические).

В Узбекистане действуют 58 предприятий с участием пакистанских инвестиций, в том числе 5 предприятий со 100% пакистанским капиталом. Основные направления деятельности: торговля, производство текстильной продукции, бумаги, кожевенных изделий, продуктов питания, оказание транспортных и туристических услуг и др.

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