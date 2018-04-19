В Azer Turk Bank произошли структурные изменения

19 апреля 2018 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решением Наблюдательного Совета Azer Turk Bank вступила в силу новая организационная структура головного офиса банка.

Согласно сообщению банка, на основе департаментов по кредитам и развитию бизнеса были созданы департаменты розничного и корпоративного банкинга.

Создан департамент по управлению бизнес процессами, ранее функционировавший как отдел. На пост директора департамента назначен Араз Гянджали, ранее занимавший пост главы этого отдела.

Согласно новой структуре Аппарат председателя правления также будет выполнять функции внутрибанковской протоколизации и делопроизводства.

Также изменены названия ряда отделов и департаментов. В том числе, департамент стратегического планирования и маркетинга и департамент по делам финансовых институтов и расчетов были переименованы в департамент по маркетингу и департамент по расчетам.

Данные изменения в первую очередь направлены на поддержание стабильного роста и улучшение качества сервисов и услуг как для физических лиц, так и юридических лиц.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://www.azerturkbank.az/bank/structure/

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года, принадлежит Азербайджанскому государству.

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