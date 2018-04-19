Узбекистан будет поставлять в Монголию автомобили

По инициативе посольства Узбекистана в Монголии был подписан ряд контрактов и соглашений, передают в четверг узбекские СМИ.

Во время встречи, вновь назначенного посла в Монголии Бахтиера Саидова с правительством Монголии, были обсуждены вопросы сотрудничества. Была проведена встреча с представителями крупных монгольских компаний. В ходе переговоров представители компаний были приглашены в Узбекистан. В результате, меньше чем через месяц, делегация крупной компании Номин Холдинг из Монголии во главе с Господином Сайнбатом прибыла в Узбекистан.

В ходе визита делегация побывала во многих промышленных предприятиях в различных регионах страны. На одной из встреч с главой компании “Узавтосаноат” Умидом Салимовым были обсуждены условия и подписаны соглашения о поставках узбекских автомобилей в Монголию.

На встрече с представителями «Узбекозиковкатхолдинг» Дильшод Муллабаев представил монгольским партнерам биологически чистые органические продукты Узбекистана.

В итоге между компаниями “Узагроэскпорт” и “Номин холдинг” были заключены контракты на сумму в 10 млн. долларов на экспорт сухофруктов, фруктов и овощей из Узбекистана в Монголию.

Делегацию сопровождал Почетный консул Монголии в Узбекистане.

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