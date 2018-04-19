В Узбекистане можно будет получать микрозаймы онлайн

19 апреля 2018 15:29 (UTC+04:00)

«Beeline Uzbekistan» завершил разработку нового продукта, предоставляющего возможность банкам Узбекистана выдавать мобильные микрозаймы своим клиентам – держателям пластиковых карт, являющихся абонентами Beeline. Об этом в четверг пишут узбекские СМИ.

В ближайшее время услуга появится в приложении Beepul, а продукт Beeline «MyCredit» будет доступен в системе Payme.

Первыми выдачу микрокредитов для физических лиц в режиме онлайн смогут протестировать абоненты Beeline, у которых есть платежная карта АК «Алокабанк».

Как сообщили в Beeline, после тестирования компания готова внедрять инновационный продукт в системы любого отечественного банка и в другие платежные сервисы.

В ближайшем будущем получить микрозайм с помощью MyCredit можно будет круглосуточно, без сбора дополнительных документов и визита в банк на срок от 5 до 30 дней. На начальном этапе сумма микрозайма может быть от 200 000 до 1 700 000 сумов (около 10 минимального размера заработной платы).

Напомним, что услуга выдачи микрозаймов онлайн запускается впервые, и на данном этапе продукт проходит финальное тестирование.

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Azernews Newspaper
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