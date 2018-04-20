Роль Norm Sement в развитии профессионального образования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завод Norm Sement является крупнейшим производителем цемента на Южном Кавказе, его производственная мощность составляет пять тысяч тон клинкера в день, два миллиона тонн цемента в год. Тесное сотрудничество компании с европейскими компаниями в технологической и научно-технической сферах гарантирует обеспечение строительного сектора Азербайджана высококачественным цементом.

Компания Norm сотрудничает с престижными местными и международными организациями не только в сфере производства цемента, но и в сфере обеспечения молодежи работой, подготовки высококвалифицированных кадров, поддержки в проведении научно-исследовательских разработок и программ сотрудничества по обмену опытом в отдельных направлениях инженерии.

Компания Norm регулярно осуществляет проекты корпоративной социальной ответственности. Начиная с прошлого года благодаря решению руководства, а также инициативе Отдела человеческих ресурсов и административных работ, с целью обеспечения выполнения плана мероприятий “Стратегической дорожной карты по развитию профессионального образования и обучения в Азербайджанской Республике”, утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики от шестого декабря 2016 года, компания подписала с Государственным агентством по профессиональному образованию и обучению меморандум о сотрудничестве.

В соответствии с соглашением соответствующая делегация компании провела осмотр центров профессионального образования в Гарадагском районе. Во время осмотра было установлено несоответствие классных комнат и мастерских требованиям современных стандартов. С целью подготовки учащихся к деловой жизни, поддержки в завершении ими профессиональной подготовки, а также повышения качества образовательных программ и обучения для студентов Бакинского государственного центра профессионального образования по строительным и монтажным работам в Гарадагском районе и Бакинского государственного центра профессионального образования по морскому транспорту, судостроению и порту, обучающихся по профессиям сварщик и слесарь, в заводе Norm Sement раз в неделю было организовано производственное обучение и программа по получению опыта. С этой целью два помещения завода были полностью оснащены необходимым оборудованием. С целью обеспечения удобства студентов компанией был организован транспорт для прибытия на территорию завода и отъезда. Студенты обедали вместе с сотрудниками завода и общались с ними.

Предусмотрено продолжение программ, начавшихся в феврале текущего месяца, до конца мая. До первой половины дня внутренние тренеры компании проводят для студентов интерактивные тренинги по безопасности труда, окружающей среде, экологии, первой медицинской помощи, правам работников, правилам поведения на рабочем месте и этике, компьютеру и офисным программам и профессиям. Во второй половине дня студентов привлекают к практическим занятиям в различных сферах производства, мастерских.

Компания NORM сотрудничает со многими международными организациями в сфере подготовки молодых кадров. Одним из таких учреждений является Научно-исследовательский институт Германии VDZ. Согласно договору, заключенному с VDZ, высококвалифицированные специалисты VDZ проводят технический аудит процесса производства в заводе NORM Sement. В результате, таким цементам Norm, как KLASS A марки CEM II/A-P 32,5R , KLASS B марки CEM II/B-L 32,5R, KLASS C500 марки CEM II/A-P 42,5 R и KLASS S - сульфатостойкий портландцемент марки CEM II/A-P 42.5 N (SDPS 500 Ə-20) VDZ были выданы сертификаты соответствия согласно стандарту DIN EN 197-1:2011

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