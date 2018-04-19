«Яндекс» поможет продаже узбекских товаров в России

19 апреля 2018 18:58 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Дуров: Telegram продолжает работу в РФ, несмотря на блокировку 18 млн IP-адресов
Россия 19:19
Правительство России утвердило сроки хранения данных по "закону Яровой"
Россия 18:51
Россию и Азербайджан связывают стратегические партнерские отношения – МИД
Политика 18:30
В НАТО рассказали подробности о встрече Герасимова и Скапарротти в Баку
Политика 17:36
Герасимов и главком НАТО на встрече в Баку подтвердили готовность к продолжению диалога
Политика 17:31
Создание единого энергокольца в Центральной Азии в ближайшие пять лет маловероятно - эксперт
Энергетика 17:25
Uz-Kor Gas Chemical объявляет тендер на закупку запасных частей для компрессора
Тендеры 17:20
"Лукойл" планирует пересмотреть условия работы в Узбекистане
Энергетика 17:19
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку запчастей для азотной установки
Тендеры 17:13
Узбекистан и Россия завершают обсуждение соглашения о поставках российской нефти
Энергетика 17:10
Парламент Таджикистана ратифицировал договор о границе с Узбекистаном
Узбекистан 17:06
Узбекистан и Таджикистан окончательно согласуют госграницу к началу осени
Узбекистан 16:53
Лавров обсудит с де Мистурой урегулирование в Сирии в контексте ударов США
Россия 16:47
Узбекистан увеличил экспорт текстильной продукции почти на 15 процентов
Бизнес 16:42
Герасимов и Скапаротти обсудили в Баку военную деятельность России и НАТО в Европе
Политика 16:22
Крупнейшие европейские банки выделили «Лукойл» кредит на строительство Кандымского ГПЗ
Бизнес 16:19
Узбекистан может подписать с Россией соглашение о строительстве АЭС в ближайшее время
Энергетика 16:00
Российская торговая сеть намерена расширять свою деятельность в Азербайджане
Бизнес 15:56