В Азербайджане планируется внедрить обязательное страхование врачебной ответственности

19 апреля 2018 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Страхование профессиональной ответственности врачей в Азербайджане планируется сделать обязательным, сообщает в четверг Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА).

Согласно сообщению, данный вопрос обсуждался в рамках заседания соответствующей рабочей группы ассоциации.

В рамках заседания было отмечено, что применение обязательного страхования в данной сфере благоприятно отразится как на врачах, так и на пациентах. Целью является, с одной стороны, финансовая компенсация пациенту вследствие врачебной ошибки, а с другой стороны - обеспечение защиты репутации врачей.

В сообщении отмечается, что обязательное страхование профессиональной ответственности врачей активно применяется во всем мире.

"Врачебная ошибка является одной из актуальных проблем наших дней. Поэтому страхование ответственности врачей должно регулироваться в той или иной форме. Для этого важен механизм обязательного страхования", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в рамках заседания было отмечено, что применение данного механизма следует начать с частных клиник. Также были обсуждены необходимые изменения в законодательство.

В настоящее время в Азербайджане страхование профессиональной ответственности осуществляется на добровольной основе. Согласно данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, по итогам первого квартала сборы по данному виду страхования составили 847,6 тысячи манатов. Выплат по данному виду страхования за этот период не осуществлялось.

Официальный курс на 19 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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