Азербайджан попал в ТОП-10 в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма

Азербайджан занял 10 место из 130 стран мира в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма Global Muslim Travel Index 2018 года.

В 2018 году самыми популярными направлениями для туристов-мусульман эксперты Crescent Rating признали Малайзию (среди исламских стран) и Сингапур (среди неисламских).

Турция стала четвертой, ТОП-5 рейтинга замыкает Казахстан, Грузия расположилась на 61-ой строчке.

Global Muslim Travel Index ежегодно составляет сингапурское рейтинговое агентство Crescent Rating. В исследовании оцениваются различные условия для отдыха мусульман: получение визы, доступность совершения намаза, возможность безопасного путешествия, доступность и качество халяль-продуктов, условия проживания в отелях.

Согласно прогнозам экспертов, к 2020 году число мусульман, выезжающих за рубеж с целью туризма, увеличится до 156 миллионов человек, а рынок мусульманского туризма составит 200 миллиардов долларов.

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