Unibank Mobile является самым часто используемым мобильным приложением

20 апреля 2018 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мобильным приложением какого банка Вы пользуетесь? Уже большинство банковских клиентов имеют один ответ на этот вопрос: Unibank Mobile.

Приложение Unibank Mobile от Unibank является самым известным и часто используемым среди населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в марте-апреле (14 марта-2 апреля) со стороны “Business Insight International Research Group”. Согласно опросу, проведенному среди более чем тысячи респондентов в Баку, Гяндже и Сумгайыте, Unibank Mobile находится на первом месте по использованию среди мобильных приложений банков страны.

На вопрос, «Какие банки, предлагающие мобильные услуги, вы знаете?», большая часть респондентов упомянули Unibank. Анализы показывают, что среди тех, кто использует эту услугу, Unibank является банком, у которого большее число молодых клиентов по сравнению с другими банками страны.

Следует отметить, что являясь одним из самых лучших мобильных приложений СНГ, Unibank Mobile также был избран лучшим мобильным банковским приложением в Азербайджане. В 2017 году престижное агентство Markswebb составило рейтинг “Mobile Banking” услуг банков СНГ, в котором Unibank был избран как лучший мобильный банк Азербайджана. Unibank Mobile считается одним из лучших мобильных приложений в СНГ на 2016 год. Кроме этого, в результате исследования, проведенного компанией “Deloitte & Touche LLC”, Unibank Mobile обладает самым передовым сервисом мобильного банкинга в банковской системе Азербайджана.

В настоящее время количество пользователей Unibank Mobile превышает 150 000. Одной из основных целей Unibank Mobile является предоставление клиентам 90-95% всех банковских продуктов и услуг на мобильных телефонах. Unibank Mobile, который очень легко подключается, предоставляет клиентам безопасные, быстрые и удобные банковские услуги.

Unibank, созданный в 2002 году, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, «MBANK» (1992 года) и «PROMTEXBANK»(1994 года), является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank, оказывает услуги различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты как Европейский банк развития и реконструкции и Немецкая Инвестиционная Корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице. За более чем 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участия во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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