Узбекистан и Всемирный банк обсудили инновационное развитие

Заместитель министра инновационного развития Узбекистана Шерзод Шерматов 19 апреля провел встречу с миссией Всемироного банка под руководством Диего Амбасза и Татьяной Шин, передают в пятницу Узбекские СМИ.

Целью встречи было обсуждение сотрудничества в сфере инновационного развития и образования.

В ходе встречи, Шерзод Шерматов отметил, что на данный момент Узбекистан во главе с президентом Шавкатом Мирзиеёвым готово к коренным реформам с целью перехода Узбекистана на инновационную модель развития.

Замминистра также заявил, что залогом успешной реализации любого крупного проекта является обеспечение абсолютной прозрачности распределения средств и привлечение высококвалифицированных специалистов для реализации поставленных задач.

Особое внимание обе стороны уделили модернизированному подходу руководства страны в принятии решений, а также открытости Узбекистана к сотрудничеству с международными организациями.

В ходе обсуждений, Шерматов отметил, что для повышения качества образования важно не просто оборудовать местные вузы высокотехнологичным оборудованием в виде декораций, а научить профессорско-преподавательский состав правильно использовать данное оборудование и технологии в их научно-исследовательской и преподавательской деятельности.

«Раньше, результаты научных исследований практически не использовались и оставались в течение долгого времени в архивах. Однако на данный момент президент страны уделяет особое внимание коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности. Так, одной из важных задач Министерства инновационного развития является оказание поддержки ученым в налаживании сотрудничества с частным сектором и госорганами», – сообщил также замминистра.

Руководитель миссии Всемирного банка Диего Амбасз, выразил глубокую благодарность замминистру инноваций за продуктивную встречу и сообщил о готовности тесно сотрудничать по различным направлениям.

По итогам встречи, обе стороны сошлись в том, что в современный мир задал очень высокую цену творческому мышлению и креативу студентов, следовательно, основной задачей вузов должно быть создание условий для развития творческого мышления студентов, а не стандартизация знаний.

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