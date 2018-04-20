Документарные операции - надежность бизнеса

В настоящее время в Азербайджане многие компании нацелены на выход на новые рынки, для чего в большинстве случаев необходимо привлечение денежных ресурсов, а также использование таких финансовых инструментов, как документарные операции. О том, какой именно банковский продукт выбрать в том или ином случае, рассказал начальник управления кредитования и обслуживания корпоративного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Самир Мусаев.

В чем преимущества документарных операций?

Сегодня многие предприятия налаживают бизнес-связи с иностранными компаниями: закупают оборудование, поставляют свою продукцию на зарубежные рынки. Нередко покупателям бывает необходима отсрочка, а продавцы во избежание рисков с неоплатой не идут на такие компромиссы. В таких случаях есть возможность использовать в расчётах аккредитив или обеспечивать обязательства банковской гарантией. То есть документарные операции позволяют обеспечить надежность выполнения взятых на себя обязательств с обеих сторон, защитить от таких рисков как неоплата, поставка некачественного товара и так далее.

Таким образом, среди основных преимуществ использования документарных операций можно отметить следующие: снижение рисков сторон сделки, обеспечение своевременной и комплексной поставки товара, контроль над выполнением условий контракта. Кроме того, по стоимости услуги торговое финансирование намного выгоднее, чем просто кредитование. Кроме того, эти услуги оказывают влияние и на репутацию клиента: компании развивают доверительные отношения с иностранными партнерами, укрепляя тем самым свой статус надежного партнера.

Документарные инструменты удобны тем, что сочетают в себе расчетные, гарантийные и кредитные функции, позволяя создавать сложные конструкции сделок с учетом интересов различных участников, при этом несут в себе минимальные риски.

Какие из этих продуктов предлагает банк ВТБ (Азербайджан)?

Наш банк осуществляет все виды документарных операций как в манатах, так и в иностранной валюте. При проведении международных расчетов в форме документарного аккредитива банк предоставляет такие услуги как открытие аккредитивов по поручению клиентов или подтверждения аккредитивов, открытых банками-корреспондентами, осуществление платежей по этим аккредитивам, извещение клиентов ВТБ (Азербайджан), а также банков-корреспондентов об аккредитивах, открытых в их пользу иностранными банками, прием к оплате коммерческих документов, получение платежа от иностранных банков.

По экспортным и импортным операциям предлагаются гарантии надлежащего исполнения контракта, возврата авансового платежа, выполнения платежных обязательств по контрактам. Мы также предлагаем ряд операций по тендерным гарантиям, в том числе для выигрыша и исполнения обязательств по тендерам.

Каковы преимущества документарных операций, предлагаемых банком ВТБ (Азербайджан)?

Банк ВТБ (Азербайджан) обладает многолетним опытом работы в сфере документарных операций, успешно осуществляет документарный бизнес по всему миру, в том числе при поддержке банков, входящих в группу ВТБ, других банков-партнеров и финансовых институтов.

Преимуществом работы с банком ВТБ (Азербайджан) является возможность проводить операции в предельно сжатые сроки по конкурентоспособным тарифам.

Хотелось бы отметить, что большим преимуществом для бенефициаров из России является 100%-ое участие банка ВТБ в капитале ВТБ (Азербайджан). Это прежде всего говорит об ответственности и надежности банка. Для экспортеров из Азербайджана важно, что будучи частью группы ВТБ, мы имеем возможность выдавать гарантии и аккредитивы напрямую, и тем самым большинство контрагентов наших клиентов готовы принимать гарантии нашего банка без дополнительных подтверждений, что в свою очередь существенно сокращает расходы организаций и упрощает работу с контрагентами.

Какие из документарных операций являются более востребованными?

Большой интерес у предпринимателей наблюдается к банковским гарантиям. Как правило, иностранные партнеры дают отсрочку по платежу, в том случае, если контрагент может подтвердить, что платеж будет осуществлен. Банковская гарантия и является таким подтверждением. То есть предпринимателю нет необходимости обращаться за кредитом или раньше времени снимать свои средства с оборота, чтобы расплатиться с партнером - ему достаточно обратиться за банковской гарантией, что и делает этот продукт привлекательным для бизнесмена. Если аккредитивы используются как платежные инструменты, то банковские гарантии— как инструмент, обеспечивающий выполнение контрактных обязательств.

Такого рода операциями обычно пользуются крупные компании?

Считается, что документарные операции - достаточно сложные финансовые инструменты, которые являются привилегией только крупных экспортеров и импортеров. Но это ошибочное мнение. За торговым финансированием могут обратиться как крупные компании, так и предприятия среднего и малого бизнеса. Мы стараемся предоставлять всестороннюю поддержку клиентам на всех стадиях проведения документарных операций — от проекта договора до осуществления контроля за реальными поставками и расчетами. Банк помогает клиенту правильно описать условия сделки, оценить возможные риски.

Как можно получить гарантии в ВТБ (Азербайджан)?

Для выпуска гарантии необходимо обратиться в подразделение банка по месту обслуживания и получить консультацию по необходимым для выпуска гарантии документам. Дополнительно Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услугу по составлению текста гарантии, а также визированию принятых гарантий, выставленных банком делового партнера в пользу клиента.

Для получения дополнительной информации и консультации по документарным операциям предприниматели могут связаться с ответственными по данному вопросу представителями банка:

Андрей Шамилов + 994 (55) 855 50 88

Сеймур Гасымов + 994 (55) 212 02 54

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