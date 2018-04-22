Как налаживание местного производства скажется на авторынке Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - Начало производства автомобилей на совместном азербайджано-иранском заводе в Нефтчалинской промышленной зоне может стабилизировать цены на автомобильном рынке Азербайджана, сказал в четверг Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области оценки Нусрет Ибрагимов.

По словам эксперта, основным фактором, который может обусловить стабилизацию цен станет качество производимых автомобилей.

"Если автомобили, производимые на заводе "Хазар", будут отвечать спросу населения в плане качества, то они позволят стабилизировать цены на рынке и приведут к снижению зависимости от импорта. В противном случае, наш рынок по-прежнему будет зависеть от импортируемых автомобилей", - сказал Ибрагимов.

Ибрагимов отметил, что конкретное воздействие на рынок деятельность нового завода, окажет по прошествии некоторого времени.

"Как вы помните, в свое время у нас осуществлялась сборка автомобилей Samand в Шамахе. Но они не пользовались спросом у населения, и через определенное время производство остановилось. Здесь также потребуется время. Только по прошествии нескольких месяцев производство в Нефтчале станет оказывать определенное влияние на рынок", - сказал эксперт.

Напомним, что в начале апреля азербайджано-иранский автомобильный завод "Хазар", расположенный в Нефтчалинской промышленной зоне, приступил к производству первых автомобилей.

На заводе производятся автомобили под брендом "Хазар", а также будет осуществляться сборка ряда моделей Peugeot и Renault. Ежегодная мощность завода составляет около 10 000 автомобилей. Как ожидается, в будущем эти автомобили будут поставляться в Украину, Россию и страны Центральной Азии.

Все автомобили, производимые на заводе, соответствуют стандартам Евро-5.

Шестого августа 2016 года крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания Azeurocar ("дочка" AzerMash) подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. Общая стоимость проекта оценивается в 24 миллиона манатов. 75 процентов инвестиций в завод вложила азербайджанская сторона, а 25 процентов - иранская.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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