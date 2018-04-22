Азербайджан, Турция, Туркменистан и Афганистан начали обсуждение нового транспортного проекта

22 апреля 2018 08:07 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась первое заседание экспертов по реализации "Соглашения о транзите и транспортном сотрудничестве "Lapis Lazuli", говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В мероприятии приняли участие эксперты из Азербайджана, Афганистана, Туркменистана, Грузии и Турции, стран-участниц, подписавших данное соглашение в ходе 7-й конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII) 15 ноября 2017 года в туркменской столице.

"Рассмотрев информацию об основных действующих транспортных маршрутах на территориях стран-участниц соглашения, стороны рассмотрели вопросы оптимизации тарифов в рамках соглашения", - сказано в информации.

Эксперты обсудили возможные механизмы реализации положений соглашения по маршруту Lapis Lazuli, касающихся таможенных вопросов. Также состоялось ознакомление с налоговым законодательством стран-участниц и затронуты вопросы принятия возможных мер по исполнению обязательств, вытекающих из данного соглашения.

Напомним, что согласно проекту Lapis Lazuli, железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси в направлении Анкары с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула.

Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур, оценивается в два миллиарда долларов. Проект задуман с целью увеличения экономической интеграции региона и объемов торговли.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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