"Узбекские авиалинии" продолжают обновление самолётного парка

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии» в связи с унификацией самолетно-моторного парка предлагает к продаже авиационную технику, выведенную из эксплуатации и находящуюся на хранении.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.
К продаже предлагаются следующие воздушные судна:
- Ил-76ТД UK76427
- Ил-76ТД UK76793
- Ил-76ТД UK76794
- Ил-76ТД UK76821
- Ил-76ТД UK76831
Цена колеблется от 1,4 миллиона долларов до 2,7 миллионов долларов.
Компания также предлагает к реализации вертолеты Ми-8Т и Ми-8МТВ-1, авиационные двигатели и авиатренажер.
(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @FDolukhanov
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