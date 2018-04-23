"Узбекские авиалинии" продолжают обновление самолётного парка

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии» в связи с унификацией самолетно-моторного парка предлагает к продаже авиационную технику, выведенную из эксплуатации и находящуюся на хранении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

К продаже предлагаются следующие воздушные судна:

Ил-76ТД UK76427

Ил-76ТД UK76793

Ил-76ТД UK76794

Ил-76ТД UK76821

Ил-76ТД UK76831

Цена колеблется от 1,4 миллиона долларов до 2,7 миллионов долларов.

Компания также предлагает к реализации вертолеты Ми-8Т и Ми-8МТВ-1, авиационные двигатели и авиатренажер.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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