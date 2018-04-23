Официальный курс маната к мировым валютам на 23 апреля (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0862 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют 23.04.2018 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 2.0862 1 австралийский доллар 1 AUD 1.3055 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0842 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8479 1 бразильский реал 1 BRL 0.498 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1407 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1589 1 чешская крона 1 CZK 0.0823 1 чилийский песо 1 CLP 0.2852 1 китайский юань 1 CNY 0.2701 1 датская крона 1 DKK 0.2801 1 грузинский лари 1 GEL 0.6951 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2168 1 индийская рупия 1 INR 0.0257 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.3826 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0122 100 иранских риалов 100 IRR 0.0037 1 шведская крона 1 SEK 0.2011 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7424 1 израильский шекель 1 ILS 0.4813 1 канадский доллар 1 CAD 1.3328 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6623 1 казахский тенге 1 KZT 0.0052 1 киргизский сом 1 KGS 0.0248 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1124 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4362 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0916 1 молдавская лея 1 MDL 0.1032 1 египетский фунт 1 EGP 0.0965 1 норвежская крона 1 NOK 0.217 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0209 1 польский злотый 1 PLN 0.4996 1 российский рубль 1 RUB 0.0278 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2908 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.4677 1 турецкая лира 1 TRY 0.4183 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0576 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1918 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.065 100 японских иен 100 JPY 1.5769 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.2249

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