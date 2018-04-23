Официальный курс маната к мировым валютам на 23 апреля (Версия 2)

23 апреля 2018 10:09 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:26)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0862 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют

23.04.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

2.0862

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3055

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0842

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8479

1 бразильский реал

1 BRL

0.498

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1407

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1589

1 чешская крона

1 CZK

0.0823

1 чилийский песо

1 CLP

0.2852

1 китайский юань

1 CNY

0.2701

1 датская крона

1 DKK

0.2801

1 грузинский лари

1 GEL

0.6951

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2168

1 индийская рупия

1 INR

0.0257

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3826

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0122

100 иранских риалов

100 IRR

0.0037

1 шведская крона

1 SEK

0.2011

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7424

1 израильский шекель

1 ILS

0.4813

1 канадский доллар

1 CAD

1.3328

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6623

1 казахский тенге

1 KZT

0.0052

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4362

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0916

1 молдавская лея

1 MDL

0.1032

1 египетский фунт

1 EGP

0.0965

1 норвежская крона

1 NOK

0.217

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0209

1 польский злотый

1 PLN

0.4996

1 российский рубль

1 RUB

0.0278

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2908

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4677

1 турецкая лира

1 TRY

0.4183

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0576

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1918

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.065

100 японских иен

100 JPY

1.5769

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2249

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