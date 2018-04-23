Пенсионный фонд Казахстана усилил работу с самозанятыми

23 апреля 2018 12:31 (UTC+04:00)

В ЕНПФ рассказали о работе по привлечению в накопительную систему самозанятых казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С февраля 2018 года ЕНПФ усилил работу с самозанятым населением. Инициирована кампания по отработке индивидуальных пенсионных счетов, на которые не поступают пенсионные взносы. В базе данных вкладчиков идентифицированы счета, открытые в период с 2015 по 2017 годы, но до настоящего дня остающиеся нулевыми, а также счета с накоплениями, на которые в течение 2017 года взносы не поступали.

«В первом полугодии 2018 года планируется охватить порядка 325 тысяч вкладчиков. Так, за период февраль-март 2018 г была налажена связь с более чем 71 тыс. вкладчиков. По итогам телефонных контактов 25 процентов из числа этих вкладчиков, а это 8 953 человек обратились в Фонд за дополнительной консультацией. И на 9 789 ИПС поступили взносы, что составляет 14 процентов от количества установленных контактов», - сказала председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаева на пресс-конференции.

По ее словам, по результатам анкетирования 68 процентов из количества установленных контактов являются безработными, 15 процентов самозанятыми, которые получили консультации по действующим социальным программам продуктивной занятости и массового предпринимательства. Работа в этом направлении будет продолжена с целью максимального охвата всего экономически активного населения накопительной пенсионной системой.

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