Кыргызстан и Коммунистическая партия Китая обсудили экономическое сотрудничество

С 22 по 25 апреля проходит официальный визит министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева в Китай, в рамках которого 23 апреля 2018 года состоялась встреча с заведующим Международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао, передаёт в понедельник кыргызстанское информагентство «Кабар».

Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе беседы стороны уделили внимание достигнутым за последние годы значимым результатам в сфере развития межпартийных и межпарламентских связей, которые приобрели особую динамичность благодаря совместным усилиям. Кроме этого, стороны обсудили вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества, а также рассмотрели перспективные направления партнерства двух стран в культурно-гуманитарной сфере.

Абдылдаев отметил, что межпарламентские контакты будут способствовать укреплению дружественных отношений между двумя странами, напомнив о подписанном между парламентами Кыргызстана и Китая в 2014 году соответствующем Меморандуме о сотрудничестве.

Сун Тао подчеркнул, что Кыргызстан является близким другом и добрым, надежным соседом Китая и обозначил, что сторонам необходимо сделать акцент на развитии кыргызско-китайского межпарламентского и межпартийного диалога.

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