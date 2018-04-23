Кыргызстан и Коммунистическая партия Китая обсудили экономическое сотрудничество

23 апреля 2018 14:25 (UTC+04:00)

С 22 по 25 апреля проходит официальный визит министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева в Китай, в рамках которого 23 апреля 2018 года состоялась встреча с заведующим Международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао, передаёт в понедельник кыргызстанское информагентство «Кабар».

Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе беседы стороны уделили внимание достигнутым за последние годы значимым результатам в сфере развития межпартийных и межпарламентских связей, которые приобрели особую динамичность благодаря совместным усилиям. Кроме этого, стороны обсудили вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества, а также рассмотрели перспективные направления партнерства двух стран в культурно-гуманитарной сфере.

Абдылдаев отметил, что межпарламентские контакты будут способствовать укреплению дружественных отношений между двумя странами, напомнив о подписанном между парламентами Кыргызстана и Китая в 2014 году соответствующем Меморандуме о сотрудничестве.

Сун Тао подчеркнул, что Кыргызстан является близким другом и добрым, надежным соседом Китая и обозначил, что сторонам необходимо сделать акцент на развитии кыргызско-китайского межпарламентского и межпартийного диалога.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Китае ожидается расширение флота гражданских вертолетов
Китай 14:47
Главы МИД России и Китая призвали к мирному урегулированию в Сирии
Россия 13:50
Кыргызстан одобрил изменения в соглашение с крупными международными организациями
Бизнес 12:45
Кыргызстан и Чехия обсудили пути избежания двойного налогообложения
Бизнес 12:37
В Северной Корее в ДТП погибли более 30 туристов из Китая
Китай 12:20
Лавров назвал партнерство с Китаем ключевым приоритетом внешней политики
Россия 11:47
В Китае при столкновении фуры и легковушки погибли семь человек
Китай 10:52
Таджикистан и Узбекистан укрепляют региональное сотрудничество
Бизнес 09:53
Шойгу прибыл в Пекин для участия в совещании ШОС
Россия 09:22
Второй китайский авианосец выйдет в море в ближайшие дни - СМИ
Китай 05:26
Китай приветствует намерение главы минфина США посетить Пекин для торговых переговоров
Китай 22 апреля 12:38
В Китае после столкновения "драконовых" лодок погибли 11 человек
Китай 21 апреля 18:23
Дмитрий Медведев поздравил нового премьера Кыргызстана с назначением
Кыргызстан 21 апреля 14:07
Узбекистан примет участие в учениях ПВО стран СНГ в 2018 году
Узбекистан 21 апреля 13:23
Более 50 рейсов отменены в аэропорту Пекина
Китай 21 апреля 12:41
Глава МИД РФ посетит Китай
Россия 21 апреля 12:16
Доля Китая во внешнем долге Кыргызстана увеличилась в несколько раз
Бизнес 21 апреля 11:51
Китай поприветствовал решение КНДР об остановке ядерных испытаний
Китай 21 апреля 09:32