Россия и Азербайджан намерены в разы увеличить объемы торговли - министр

23 апреля 2018 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Москва и Баку надеются в ближайшие несколько лет в несколько раз увеличить объемы товарооборота, а также обеспечить рост азербайджанского экспорта в Россию.

Об этом в понедельник заявил журналистам находящийся в Баку министр экономического развития России Максим Орешкин.

"У нас очень большой потенциал для развития торгово-экономических отношений. В ходе моего предыдущего визита в Баку [в декабре прошлого года] мы договорились о создании специальной рабочей группы по устранению имеющихся барьеров. Результаты имеются - сегодня мы наблюдаем рост объемов торговли между странами", - сказал Орешкин.

По словам министра, сегодня на повестку дня также вынесен вопрос создания совместного предприятия на территории Азербайджана.

Отметим, что ранее торговый представитель России в Азербайджане Эльдар Тлябичев сообщил Trend, что Азербайджан и Россия обсуждают возможности создания совместных предприятий для экспорта продукции в третьи страны. "У нас имеются определенные наработки, и сегодня мы изучаем возможность организации и расширения сотрудничества в области промышленной кооперации и производства совместной продукции для ее экспорта в третьи страны", - отметил торговый представитель.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в 2017 году составил 2,14 миллиарда долларов, из которых примерно 1,5 миллиарда долларов пришлись на импорт российской продукции. Объем товарооборота между двумя странами вырос на 4,3 процента по сравнению с предшествующим годом.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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