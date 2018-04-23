До конца 2018 года будет введена в строй упаковочная линия на заводе Hayat Pharm

23 апреля 2018 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года будет введена в эксплуатацию упаковочная линия на азербайджано-российском фармацевтическом заводе Hayat Pharm.

Об этом в понедельник сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Ранее заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров заявлял, что строительство первого фармацевтического завода Hayat Pharm завершится к 2019 году. По словам замминистра, в строительство завода вложено 74 миллиона долларов США.

На заводе Hayat Pharm предусмотрен выпуск препаратов различных фармацевтических групп, в том числе онкологических, противогрибковых, противорвотных, противовирусных, включая терапию ВИЧ-инфекции, средств для лечения заболеваний нервной системы, кардиоваскулярной, костно-мышечной и дыхательных систем, антибиотиков, лекарств против диабета, а также рентгеноконтрастных средств и веществ для магнитно-резонансных обследований.

Говоря о развитии торгово-экономических отношений между странами, Шахин Мустафаев отметил, что в ближайшие пять лет, Азербайджан намерен в три раза увеличить экспорт в Россию.

«Мы ведем большую работу в этом направлении», - отметил министр.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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