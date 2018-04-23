Открылся новый железнодорожный маршрут из китайского Наньчана в Россию

Открылся новый грузовой железнодорожный маршрут, связывающий восточнокитайскую провинцию Цзянси и Россию, сообщает агентство "Синьхуа".

Поезд, груженный одеждой, электронной продукцией и чемоданами отправился в пятницу из города Наньчан в Москву. Данный маршрут стал первым маршрутом из этого города в Европу.

Сообщается, что за 15 дней поезд преодолеет расстояние в 10 тысяч километров. Рейс будет осуществляться каждую неделю, начиная с июня.

Новый маршрут будет содействовать развитию международной торговли города Наньчан.

Потребность в новом грузовом маршруте между Китаем и Европой, являющимся альтернативой более медленным и рискованным перевозкам по морю, а также более дорогим поставкам по воздуху, стала особо большой в последние годы.

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