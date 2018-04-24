БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран согласовали льготный тариф на перевозку нефти и нефтепродуктов в рамках коридора "Север-Юг", сказал начальник отдела по тарифной политике и маркетингу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Али Гасымов.

Он отметил, что работы по обеспечению перевозок по железнодорожному коридору "Север-Юг" продолжаются.