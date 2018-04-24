Прикаспийские страны обсуждают в Ашхабаде соглашение в области транспорта

24 апреля 2018 09:52 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде проходит очередное заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств, цель которого - согласование проекта соглашения о сотрудничестве в области транспорта, сообщает во вторник государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

В мероприятии принимают участие руководители и специалисты профильных министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Мероприятие организовано министерством иностранных дел Туркменистана, государственной службой морского и речного транспорта и государственным предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте страны.

В ходе заседания состоялось обсуждение вопросов, связанных с региональной координацией мультимодальных перевозок – с тем, чтобы обеспечить их взаимодополняемость и высокую конкурентоспособность, разработкой технологических схем взаимодействия различных видов транспорта, а также синхронизацией таможенного законодательства, тарифной политики, упрощением процедур оформления транзитных грузов.

В информации сказано, что в рамках подготовки очередной встречи на высшем уровне глав прикаспийских государств экспертами проведена большая работа практически по всем ключевым направлениям сотрудничества на Каспийском море.

"Близится к завершению и процесс согласования позиций по проекту нового соглашения, подписание которого станет знаковым событием в свете интеграции наших транспортных систем, придаст дополнительный стимул взаимовыгодному партнёрству в стратегически важном транспортном секторе", - отмечает ТДХ.

Выгодное географическое положение Каспийского региона между Европой и Азией открывает большие перспективы в области транзитных перевозок, оказания логистических услуг. И каждая из стран реализует крупные инвестиционные проекты по созданию современной инфраструктуры морских, автомобильных, железнодорожных и авиаперевозок пассажиров и грузов. Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с мировым океаном.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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