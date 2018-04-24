Узбекистан и Индия за пять лет увеличили торговый оборот в два раза

24 апреля 2018 09:15 (UTC+04:00)

23 апреля 2018 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, находящийся в Пекине с визитом, встретился с Министром иностранных дел Республики Индия Сушмой Сварадж. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-индийской повестки дня, отметив новые динамику и позитивные тенденции в двусторонних отношениях. По итогам 2017 года взаимная торговля составила 323,6 миллиона долларов США, что почти в два раза больше, чем пять лет назад.

Министры обменялись мнениями относительно хода подготовки к предстоящему государственному визиту Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию, подтвердив взаимную заинтересованность в его успешных итогах.

На встрече рассмотрены предложения по проведению очередного раунда межмидовских политических консультаций, заседаний Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Совместной рабочей группы по борьбе с терроризмом.

Глава МИД Индии поздравила узбекскую сторону с результатами состоявшейся 26-27 марта 2018 года в Ташкенте международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» и подтвердила готовность индийской стороны конструктивно содействовать реализации итоговой Ташкентской декларации.

Руководители внешнеполитических ведомств также обсудили повестку дня открывающегося в этот день заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества, в работе которой делегация Индии впервые принимает участие в качестве полноправного члена ШОС.

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