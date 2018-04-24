Товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 50%

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Россией составил почти 600 миллионов долларов, что на 50,2 процента больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом, по информации узбекских СМИ, в ходе пресс-конференции, посвященной проведению в Ташкенте первой международной промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018, сообщил заместитель торгового представителя России в Узбекистане Леонид Покровский.

По его словам, в последние годы можно отметить интенсификацию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами по всем направлениям, увеличение взаимного интереса предприятий различных секторов экономики.

«Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года товарооборот составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9 процента. В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2 процента и составил почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7 процента, а импорт — на 28,1 процента. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов», — отметил Покровский.

Заместитель торгового представителя также добавил, что основную долю в структуре российского экспорта в Узбекистан составляют металлы, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машинное оборудование, транспортные средства, минеральные продукты и продовольственные товары. В свою очередь республика поставляет в Россию текстильную продукцию, обувь, машины и оборудование, продовольственные товары, металлы и изделия из них.

Среди положительных факторов, повлиявших на такое взрывное развитие торговли, Покровский выделил либерализацию налогового, таможенного и валютного законодательства, а также оптимизацию торгово-экономического сотрудничества на региональном уровне.

«Россия и Узбекистан являются стратегическими партнерами во многих областях, включая внешнеторговую, инвестиционную и производственную. В этой связи имеет больше значение проведение такого крупного мероприятия как Expo-Russia Uzbekistan 2018, которое будет способствовать развитию новых форм взаимодействия в энергетике, нефтегазовой, химической промышленности, машиностроения, металлургии, сельского хозяйства», - подчеркнул Покровский.

Напомним, что с 25 по 27 апреля в Ташкенте впервые пройдет выставка российских товаропроизводителей Expo-Russia Uzbekistan 2018. В рамках мероприятия планируется проведение «круглых столов», переговоров между компаниями и предприятиями, подписание договоров и контрактов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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