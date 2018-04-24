БАКУ /Trend/ - Компания Norm объявляет о программе летней практики на 2018 год, говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.
Программу стажировки могут посещать лица, обучающиеся на III и IV курсах высшего учебного заведения или степени магистра по следующим специальностям:
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Строительная инженерия;
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Экономика, логистика, транспорт;
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Строительные материалы, клеящие материалы и технология производства бетона;
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Автоматика, системы управления, электричество, энергетика, электроника;
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Машиностроение, технологические машины и металлургия;
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Химия и химическая технология;
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Управление, человеческие ресурсы, административное управление, хозяйство
Требования:
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Форма заявки
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Письмо о намерениях (Letter of Purpose), отражающее цель практики на заводе Norm Sement и будущие планы карьеры
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Документ, подтверждающий статус студента
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Список научных работ (если имеется)
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Документ, подтверждающий посещаемость или обучение участника (если имеется)
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Для магистрантов – копия диплома бакалавра
Условия:
Расписание: понедельник - пятница
Продолжительность: 2-3 месяца
Более: обед и транспортное обслуживание
Заявки следует направлять по адресу: internship@norm.az (со словом «Internship» в строке темы) до 6 мая 2018 года после заполнения следующей формы и отправки:
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.norm.az
Примечание: Программа стажировки бесплатная, и компания не обязуется каким-либо образом нанимать практикантов.
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