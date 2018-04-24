Компания Norm объявляет о программе летней практики на 2018 год

24 апреля 2018 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Norm объявляет о программе летней практики на 2018 год, говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.

Программу стажировки могут посещать лица, обучающиеся на III и IV курсах высшего учебного заведения или степени магистра по следующим специальностям:

  • Строительная инженерия;

  • Экономика, логистика, транспорт;

  • Строительные материалы, клеящие материалы и технология производства бетона;

  • Автоматика, системы управления, электричество, энергетика, электроника;

  • Машиностроение, технологические машины и металлургия;

  • Химия и химическая технология;

  • Управление, человеческие ресурсы, административное управление, хозяйство

Требования:

  • Форма заявки

  • Письмо о намерениях (Letter of Purpose), отражающее цель практики на заводе Norm Sement и будущие планы карьеры

  • Документ, подтверждающий статус студента

  • Список научных работ (если имеется)

  • Документ, подтверждающий посещаемость или обучение участника (если имеется)

  • Для магистрантов – копия диплома бакалавра

Условия:

Расписание: понедельник - пятница

Продолжительность: 2-3 месяца

Более: обед и транспортное обслуживание

Заявки следует направлять по адресу: internship@norm.az (со словом «Internship» в строке темы) до 6 мая 2018 года после заполнения следующей формы и отправки:

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.norm.az

Примечание: Программа стажировки бесплатная, и компания не обязуется каким-либо образом нанимать практикантов.

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