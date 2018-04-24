До конца льготной кампании Kapital Bank осталось 6 дней!

24 апреля 2018 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца льготной кампании Kapital Bank осталось всего шесть дней, сообщает банк во вторник.

Как сообщалось ранее, Kapital Bank проводит акцию по предоставлению льготного кредита клиентам, обращающимся в банк за кредитом в первый раз. В рамках акции, все клиенты, подавшие заявку на кредит в Kapital Bank, получат скидку по годовой процентной ставке четыре процента и бесплатную карту BirKart в подарок.

Комиссия по кредиту составляет ноль процентов. А кредиты до 8 500 манатов могут оформляться без поручителя. Акция продлится до 30 апреля 2018 года.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от трех до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank.

Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности. Для более подробной информации о кредитах – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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