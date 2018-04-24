Высокие цены на нефть помогают тенге - финансовый аналитик

Старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова оценила текущее положение казахстанской валюты, передает во вторник МИА «Казинформ».

«Что касается валютных рынков, то, за исключением апрельской волатильности рубля и подвижности тенге, связанной, в том числе и с этим, ситуацию можно охарактеризовать как нейтральную. Казахстанской валюте помогают высокие цены на нефть в мире. Доллар США с начала года закрепился в диапазоне 318-333 тенге, к 24 апреля американская валюта торгуется по 325 тенге. Пока нефть остается дорогой, а рубль - относительно спокойным, казахстанской валюте вряд ли угрожают серьезные колебания», - считает аналитик.

По ее мнению, в паре рубль/тенге подвижность довольно высокая: в апреле российская валюта падала до 5,18 тенге, когда США осложнили санкционные рамки для России. Позже в валютной секции наметилось восстановление, и инструмент стабилизировался в коридоре 5,31-5,36 тенге. По оценкам Альпари, вероятный торговый диапазон для пары рубль/тенге до середины мая составит 5,25-5,57.

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