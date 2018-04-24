В торгово-ярмарочном комплексе «Москва» откроется павильон «Кыргызстан»

24 апреля 2018 18:17 (UTC+04:00)

На территории торгово-ярмарочного комплекса «Москва» откроется новый торговый павильон «Кыргызстан». Об этом, как передаёт кыргызстанское информагентство "Кабар", сообщил председатель ассоциации отечественных производителей Бакыт Дегенбаев.

По его словам, завтра, 25 апреля, в 15:00 в национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова состоится встреча производителей одежды КР с представителями торгово-ярмарочного комплекса "Москва" в Люблино.

В рамках программы предусмотрена презентация нового торгового павильона «Кыргызстан», расположенного на территории комплекса, в котором сдаются в аренду новые торговые точки для производителей.

Будет установлена прямая видео-линия с руководством ТЯК «Москва».

Предусмотрены трехмесячные каникулы на аренду торговой точки для арендаторов в торгово-ярмарочном комплексе.

Торгово-ярмарочный комплекс «Москва» в Люблино — один из крупных торговых комплексов столицы России.

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Azernews Newspaper
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