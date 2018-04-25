По итогам первого квартала Bank Respublika вышел на прибыль и увеличил активы

25 апреля 2018 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika обнародовал отчеты по достигнутым финансовым результатам за первый квартал 2018 года. Согласно отчету, в результате осуществляемой успешной стратегии, банк достиг роста по многим финансовым показателям.

Так, согласно результатам первого квартала, была достигнута чистая прибыль в размере 211 тысяч манатов. Кроме того, банк увеличил активы на 10 процентов, доведя их до 739 миллионов манатов.

В результате улучшения качества обслуживания, реализации многочисленных продуктовых кампаний и развития цифрового банкинга произошел рост как в количестве клиентов, так и в объеме депозитного, карточного и кредитного портфеля. Причиной роста кредитного портфеля стало ускорение процесса выдачи кредитов в результате автоматизации бизнес процессов, упрощение документации и наличие привлекательных условий кредита.

Акционеры банка в начале 2018 года увеличили уставной капитал до 67,5 миллиона манатов. Также, в марте текущего года, на общем собрании акционеров было принято решение об очередном увеличении уставного капитала. Данный процесс планируется завершить в течение кратчайшего времени.

Председатель правления Bank Respublika Асаф Намазов прокомментировал достигнутые успешные результаты банка следующим образом: "2017 год стал годом испытаний как для нас, так и для всего финансового сектора. Считаю, мы успешно прошли это испытание. Итоги первого квартала 2018 года подтвердили то что, выбранная и реализуемая стратегия банка была верной. Самый большой вклад в достижение успешных результатов внес профессиональный и талантливый коллектив банка. Bank Respublika будет и впредь реализовывать инновативные и выгодные клиентам проекты".

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице банка на Facebook или по номеру 144.

Bank Respublika начал свою деятельность 22 мая 1992 года и уже 25 лет предоставляет эффективные финансовые услуги клиентам, оставаясь верным своему принципу “Sizə faydalı”.

В числе акционеров банка представлены два известных финансовых института Германии – инвестиционная компания DEG, член банковской группы KfW (Немецкий государственный банк), и Sparkassen International Development Trust, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.

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Azernews Newspaper
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