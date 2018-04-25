Программа Центрально-Азиатского регионального сотрудничества получит инвестиции АБР

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития инвестирует 5 миллиардов долларов в программу Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества до 2020 года, передают казахские СМИ.

Таким образом, 11 стран-участниц этой программы получат средства на дальнейшее развитие инфраструктуры региона и улучшение его транспортного и энергетического потенциала.

По словам Джованни Капаннелли, директора представительства АБР в Казахстане, развитие транспортно-логистической сети в Центральной Азии особенно важно, так как этот регион является транзитным для Китая и стран Юго-Восточной Азии на пути в Европу.

“Центральная Азия будет играть все более и более важную, связующую роль. Казахстан, безусловно, почувствует, как на его территории пересекаются различные транзитные маршруты. В свою очередь, решения руководства стран Центральной Азии, которые они сегодня принимают в отношении инвестиций в инфраструктуру, в логистические центры, транспортные маршруты и энергетику — станут важными факторами в определении будущего этого региона”, - сказал Капаннелли.

(Автор: Али Мустафаев)

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