Узбекистан представил в Москве широкий ассортимент плодоовощной продукции

26 апреля 2018 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представительство узбекской сельскохозяйственной компании UzAgro по Восточной Европе организовало в Москве дегустацию узбекских фруктов и овощей, сообщает пресс-служба российского представительства компании «Узбекозиковкатхолдинг».

«Узбекский продукт знают на мировом пищевом рынке. Узбекистан занимает верхние позиции по экспорту черешни, абрикосов, хурмы и многого другого, а бренд «UzAgro» — теперь лицо узбекской плодоовощной продукции», — заявили в холдинге.

Согласно информации, среди приглашенных на мероприятие — представители компаний «Даниловский рынок» и «Счастливый малыш». Кроме овощей и фруктов, гости попробовали различные джемы и сухофрукты, кондитерские изделия и минеральную воду.

Национальный аграрный бренд UzAgro становится гарантом качества продукции из Узбекистана на российских прилавках с 2018 года. Логотип холдинга украсит упаковку экспортной продукции.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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