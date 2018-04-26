Акционеры азербайджанской СК разделят прибыль за 2017 год

БАКУ /Trend/ - Акционеры азербайджанской страховой компании (СК) Qala Life планируют утвердить отчетность СК за прошедший год, говорится в сообщении Qala Life, размещенном в четверг в официальной печати.

Согласно сообщению, обсуждение итогов прошлого года состоится в рамках очередного собрания акционеров СК, которое состоится 22 июня 2018 года.

В ходе заседания, акционеры также обсудят разделение чистой прибыли СК по итогам 2017 года.

Согласно данным компании, ее чистая прибыль по итогам 2017 года составила 1,29 миллиона манатов.

Qala Life, приступившее к деятельности в 2010 году, является одной из трех компаний Азербайджана, которые предоставляют услуги по страхованию жизни. Учредителем компании является AzRe.

Официальный курс на 26 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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