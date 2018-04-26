ЕБРР выделит Кыргызстану кредит на строительство насосных станций

26 апреля 2018 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту реконструкции и строительства насосных станций и Соглашения о гранте между Кыргызской Республикой, открытым акционерным обществом «Бишкектеплосеть» и Европейским банком реконструкции и развития по проекту реконструкции и строительства насосных станций, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Закон принят парламентом страны 15 марта 2018 года.

Кредитное соглашение и соглашение о гранте подписаны в целях привлечения кредитных средств для реконструкции и строительства насосных станций в Бишкеке. В рамках реализации соглашений ЕБРР выделит Кыргызстану кредит в размере 7,2 миллиона долларов, а также грант в размере 3,9 миллиона долларов.

В рамках соглашений будут привлечены инвестиции в реконструкцию насосных станций с заменой сетевых насосов на регулируемые насосы с частотным приводом, удаленным управлением (модернизация системы СКАДА), а также в строительство новой насосной станции (на пересечении проспекта Чуй и реки Аламедин) в Бишкеке.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

(Автор: Али Мустафаев)

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