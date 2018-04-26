В Азербайджане может быть создан реестр бухгалтеров

26 апреля 2018 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется создать реестр профессиональных бухгалтеров. Это предусмотрено изменениями в закон "О бухгалтерском учете", рекомендованными для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Изменение в закон предусматривает обязательное наличие профессиональных главных бухгалтеров на предприятиях, где контрольный пакет акций принадлежит государству, за исключением тех предприятий, чьи ценные бумаги торгуются на бирже, а также в прочих общественно значимых структурах, крупных субъектах предпринимательства, бюджетных организациях и публичных юридических лицах, публикующих годовой финансовый или консолидированный отчеты.

Бухгалтера, согласно законопроекту должны будут пройти соответствующее лицензирование. Ведение государственного реестра бухгалтеров, получивших соответствующий сертификат и аккредитацию профессиональной бухгалтерской организации, будет обеспечиваться соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект также предусматривает ликвидацию правил упрощенного ведения бухгалтерского учета в субъектах малого и среднего предпринимательства, ликвидацию статей о создании Консультативного совета по бухгалтерскому учету и регулированию его деятельности, в связи с отказом от положений по применению национальных стандартов бухгалтерского учета.

Проект также подразумевает переход субъектов бухгалтерского учета, действующих в стране, на международные стандарты бухгалтерского учета.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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