В Узбекистане может быть создана Ассоциация индивидуальных предпринимателей

26 апреля 2018 15:19 (UTC+04:00)

В Узбекистане в ближайшее время может быть создана Ассоциация индивидуальных предпринимателей, сообщает в четверг Sputnik Узбекистан.

Это предложение внесла крупнейшая партия в стране — Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана, от которой на свои первые президентские выборы был выдвинут Шавкат Мирзиёев.

В феврале-апреле этого года представители партии изучили деятельность субъектов индивидуального предпринимательства (ИП) из 170 районов и 30 городов. На этой основе, а также исходя из полученных писем, мнений и предложений предпринимателей рабочая группа партии выдвинула ряд инициатив по совершенствованию работы ИП.

Так, например, представители партии уверены в необходимости создания Ассоциации индивидуальных предпринимателей, которая будет выражать права и интересы субъектов ИП, а также осуществлять координацию мер по защите их деятельности.

Кроме того, по мнению партии, сегодня нельзя удовлетворительно оценить обеспечение в судах защиты прав и интересов индивидуальных предпринимателей. Также глубоко не изучен международный опыт по налогообложению этого вида деятельности, перечислению предпринимателями обязательных платежей и размерам предоставляемых им тарифов.

Поэтому УзЛиДеП в качестве важнейшей задачи считает необходимым изучение международного опыта с привлечением ведущих специалистов и экспертов, внедрение его в систему национального законодательства.

Также представители партии предложили унифицировать все имеющиеся нормативные акты касательно деятельности ИП в один закон. Сегодня правовые отношения, связанные с деятельностью индивидуальных предпринимателей, упорядочиваются нормами свыше 40 актов, в том числе Гражданского кодекса, закона "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности", указами и постановлениями президента.

В частности, в стране планируется принять закон "Об индивидуальном предпринимательстве", а также постановление президента "О мерах по коренному улучшению эффективности индивидуальной предпринимательской деятельности", разработать "дорожную карту" программы развития индивидуального предпринимательства.

Среди предлагаемых нововведений — меры по совершенствованию регистрации индивидуальных предпринимателей, повышению их платежеспособности в сфере налогов и других обязательных платежей, применение альтернативных форм обеспечения при выделении кредитов на основе международного опыта.

Особое место уделено ремесленничеству. Члены УзЛиДеП предложили создать особые ремесленнические зоны, а также предоставить ремесленникам дополнительные стимулы для развития их деятельности.

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Azernews Newspaper
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